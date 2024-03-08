Thermaltake выпустила новый мини-корпус The Tower 200 Bubble Pink, который отличается ярким розовым цветом и привлекательным дизайном.

Thermaltake выпустила новый мини-корпус The Tower 200 Bubble Pink, который отличается ярким розовым цветом и привлекательным дизайном. Этот корпус выполнен в формате Mini-ITX и обладает отличной совместимостью с видеокартой 4090 GPU. Он также имеет классический вертикальный дизайн, который способствует экономии пространства и обеспечивает поддержку высокопроизводительных комплектующих. Корпус The Tower 200 Bubble Pink оснащен системой охлаждения с предустановленными вентиляторами CT140 сверху и сзади, а также поддерживает установку до шести вентиляторов или радиатора размером 280 мм для обеспечения эффективного охлаждения.

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Интерьер корпуса The Tower 200 Bubble Pink оформлен в светло-голубых цветах, отражая свежесть и производительность охлаждения. Корпус может быть дополнен отдельно продаваемым комплектом ЖК-панелей, которые отображают информацию в реальном времени и могут загружать различные изображения и GIF-файлы, делая корпус более интерактивным.

The Tower 200 Bubble Pink представляет собой мощный мини-корпус, который поддерживает видеокарты длиной до 380 мм, включая новейшую видеокарту 4090 GPU. Он также обладает классическим вертикальным дизайном, который экономит пространство и создает удобство в использовании. Корпус обеспечивает исключительное охлаждение благодаря поддержке радиатора размером 280 мм и двум предустановленным вентиляторам CT140. Он также может быть дополнен комплектом ЖК-панелей, которые придают ему визуальную привлекательность и интерактивность.

The Tower 200 Bubble Pink также оснащен защитой графического процессора и предлагает различные способы установки вентиляторов и радиаторов. Корпус имеет хорошо продуманную систему забора и отвода воздуха, обеспечивая эффективное охлаждение, несмотря на свой компактный размер. Он также совместим со специальными вентиляторами серии CT, которые позволяют выбрать соответствующий цвет и функцию.

The Tower 200 Bubble Pink - это стильный и мощный мини-корпус, который предлагает широкие возможности для сборки вашего идеального ПК. Он сочетает в себе функциональность, эстетику и надежность, делая его отличным выбором для энтузиастов "сделай сам" и игроков.