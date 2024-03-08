TAITRA представила Пэта Гелсингера в качестве основного докладчика на выставке COMPUTEX 2024

TAITRA (Тайваньский совет по развитию внешней торговли) представила Пэта Гелсингера, генерального директора корпорации Intel, в качестве основного докладчика на выставке COMPUTEX 2024, которая состоится 4 июня. В рамках темы COMPUTEX, посвященной искусственному интеллекту (ИИ), Гелсингер продемонстрирует продукты Intel для центров обработки данных и клиентских вычислений нового поколения, которые позволят внедрить ИИ повсеместно, сделав эту технологию доступной благодаря исключительно продуманным платформам, безопасным решениям и поддержке открытых экосистем.

Гелсингер подробно расскажет о том, как портфолио Intel AI - включая семейства процессоров Intel Xeon, Intel Gaudi и Intel Core Ultra с AI-ускорением - открывает новые возможности в центрах обработки данных и облачных средах, а также в мировых сетевых и пограничных приложениях, и как оно открывает эру ПК с искусственным интеллектом, преобразуя будущее производительности и творчества. Гелсингер также расскажет о том, как процессоры Intel Xeon обеспечивают исключительную производительность на ватт, высвобождая серверные мощности для решения большего количества задач искусственного интеллекта, обеспечивая оптимальную совокупную стоимость владения (TCO) и энергосберегающие преимущества устойчивого развития.

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Ожидается, что инновации в области ИИ увеличат влияние цифровой экономики до одной трети мирового валового внутреннего продукта. Благодаря своему присутствию в центрах обработки данных, облачных вычислениях, сетях, ПК и периферийных устройствах, Intel может поддерживать и поставлять ИИ на все рынки, а также разрабатывать технологии и решения, которые позволят заказчикам легко интегрировать и эффективно использовать ИИ во всех своих приложениях.

Во время выставки COMPUTEX компания TAITRA проведет серию ключевых выступлений, пригласив мировых гигантов технологической индустрии для анализа ключевых технологических инноваций. Кроме того, на сцену выйдут докладчики из AMD, Qualcomm, MediaTek, NXP, Supermicro и Delta, которые поделятся своим видением будущего экосистемы искусственного интеллекта.

COMPUTEX пройдет с 4 по 7 июня в выставочном центре Nangang в павильонах 1 и 2. Тема этого года - "Соединяя ИИ" - охватывает шесть основных тем: Вычисления с искусственным интеллектом, передовые возможности подключения, мобильность будущего, иммерсивная реальность, устойчивость и инновации. В выставке примут участие 1500 экспонентов, которые представят 4500 стендов.