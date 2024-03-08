Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation, которое позволяет создать персональное облачное хранилище за считанные минуты

Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation, которое позволяет создать персональное облачное хранилище за считанные минуты. BeeStation разработано с целью сделать облачное хранилище доступным для всех и обладать простотой и удобством использования. Благодаря BeeStation, пользователи получают возможность резервного копирования, управления и общего доступа к файлам без абонентской платы и с полным контролем над своими личными данными.

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Главная цель BeeStation - предоставить доступ к облачному хранилищу с минимальным набором настроек. Пользователи могут запустить персональное облако прямо из коробки, подключив жесткий диск, встроенный в BeeStation, и сканировав QR-код. Веб-приложения, настольные и мобильные приложения обеспечивают удобство управления файлами и доступ к ним из любого места.

BeeStation также позволяет пользователям создавать личные пространства хранения для каждого члена семьи, обеспечивая конфиденциальность и сохранение личных данных. Также есть возможность автоматического резервного копирования фотографий и видео с устройств iOS и Android, а фотоорганайзер на базе искусственного интеллекта упрощает управление всей фототекой.

BeeStation также обладает дополнительными функциями, такими как резервное копирование файлов с популярных облачных сервисов, таких как Google Drive, Microsoft OneDrive и Dropbox, а также с подключенных USB-накопителей.

БeeStation уже доступна для покупки на сайте Synology, а также у официальных партнеров и реселлеров по всему миру. Пользователи могут получить дополнительную информацию о продукте на сайте компании Synology.