Компания GIGABYTE выпустила новый игровой ноутбук AORUS 16X, который оснащен искусственным интеллектом и является новым стандартом производительности

Компания GIGABYTE выпустила новый игровой ноутбук AORUS 16X, который оснащен искусственным интеллектом и является новым стандартом производительности. Этот ноутбук оснащен процессором Intel Core 14-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 40, что обеспечивает высокую производительность в играх и генеративных приложениях искусственного интеллекта. Он также имеет различные инновации, такие как дизайн Super-slim Bezel и поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision, которые создают кинематографический аудиовизуальный эффект. Кроме того, монитор имеет сертификаты TÜV Rheinland Eye Comfort Certification и Pantone Validated color accuracy certification, обеспечивающие комфорт и точность цветопередачи.

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AORUS 16X оснащен новейшим процессором Intel Core i9 14900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, что обеспечивает высокую производительность в играх и творческих задачах. Технология NVIDIA Advanced Optimus (DDS) позволяет плавно переключаться между интегрированной и выделенной графикой для достижения оптимальной производительности. Технология охлаждения WINDFORCE Infinity Cooling с дизайном Icy Touch и 0dB Cooling обеспечивает эффективный отвод тепла при высоких нагрузках и создает бесшумную среду при низких нагрузках.

Компания GIGABYTE также представила пакет программного обеспечения AI Nexus, который включает утилиты AI Power Gear, AI Boost и AI Generator для повышения производительности и эффективности задач. Клавиша Copilot обеспечивает быстрый доступ к программе Copilot от Microsoft в Windows, что облегчает работу с искусственным интеллектом. Сочетание Dolby Atmos и Dolby Vision создает индивидуальный кинематографический опыт.

AORUS 16X также отличается дизайном с соотношением экрана к корпусу в 91%, 4-сторонним дизайном Super-slim Bezel, RGB-подсветкой и AORUS Beacon на крышке. Аккумулятор емкостью 99 Втч и поддержка быстрой зарядки PD 3.0 обеспечивают долгую работу и игровые сессии.

Кроме AORUS 16X, в линейку игровых ноутбуков GIGABYTE AI также входят модели AORUS 17X, AORUS 17 и AORUS 15, которые работают на базе процессоров Intel Core Ultra и имеют специализированные блоки нейронной обработки для искусственного интеллекта. Дополнительную информацию о ноутбуке AORUS 16X можно найти на странице продукта.