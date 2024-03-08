Компания ASUS представила новый корпус TUF Gaming GT302 ARGB, который идеально подходит для сборки высокопроизводительного ПК с отличной системой охлаждения

Компания ASUS представила новый корпус TUF Gaming GT302 ARGB, который идеально подходит для сборки высокопроизводительного ПК с отличной системой охлаждения. Этот корпус оснащен передней панелью с открытой сеткой и четырьмя предустановленными вентиляторами, обеспечивающими превосходное охлаждение и бесшумную работу. Кроме того, он имеет достаточно места для установки больших радиаторов жидкостного охлаждения.

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TUF Gaming GT302 ARGB также отличается широкой совместимостью с высокопроизводительными компонентами. Он поддерживает установку крупных видеокарт длиной до 407 мм и больших материнских плат формата E-ATX. Кроме того, в нем можно установить большой массив накопителей, благодаря универсальным кронштейнам. Корпус также совместим с новой экосистемой компонентов ASUS Back-To-The-Future (BTF).

GT302 ARGB обладает удобствами, упрощающими процесс сборки ПК. Его боковые панели съемные, а доступ к внутренним компонентам легко получить без использования инструментов. Корпус также оборудован удобными возможностями подключения, включая порт USB Type-C и разнообразие других портов для подключения периферийных устройств.

Стильный дизайн TUF Gaming GT302 ARGB подходит для любого ПК. Корпус доступен в черном и белом цвете, с белыми кабелями для создания единообразного и гармоничного внешнего вида. Пользователи также могут выбрать между двумя боковыми панелями - с окном из закаленного стекла или сетчатой панелью.

В целом, корпус TUF Gaming GT302 ARGB от ASUS предлагает отличное охлаждение, широкую совместимость с компонентами и удобство сборки, делая его привлекательным выбором для тех, кто желает собрать высокопроизводительный игровой ПК.