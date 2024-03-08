Доходы отрасли корпоративных твердотельных накопителей в 4 квартале 2023 года составили $23,1 млрд, тенденция роста сохранится и в 1 квартале этого года

В 4 квартале 2023 года доходы отрасли корпоративных твердотельных накопителей составили $23,1 млрд, что представляет рост на 47,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Возросший спрос на корпоративные SSD был вызван активной покупательской деятельностью, повышенным спросом со стороны серверных брендов и оптимистичными прогнозами капитальных затрат на 2024 год. В результате этого спроса и дефицита на рынке, цены на корпоративные SSD выросли более чем на 15%.

Ожидается, что в первом квартале этого года спрос на корпоративные SSD продолжит расти. Заказы от серверных брендов, особенно из Китая, продолжают поступать, что вызывает рост ажиотажа. Недостаток запасов и усилия по выходу из убыточных позиций приводят к дальнейшему росту цен на твердотельные накопители для предприятий. Ожидается, что контрактные цены вырастут более чем на 25%, а доходы в первом квартале увеличатся на 20%.

реклама

SK Group и Samsung были лидерами роста в секторе корпоративных SSD в четвертом квартале 2023 года. SK Group продемонстрировала рост на 96,9%, достигнув выручки в размере $766 млн, благодаря возобновлению спроса со стороны ключевых североамериканских клиентов. Samsung также показала значительный рост на 64,3%, достигнув выручки в размере $961 млн.

Micron также увеличила свою выручку на 6,8% до $250 млн благодаря повышению цен на корпоративные SSD-контракты. Kioxia также отметила рост в размере 4,3% до $217 млн благодаря росту поставок PCIe 4.0. Однако Western Digital столкнулась со спадом доходов, который сократился на 23,4% до $113 млн из-за снижения спроса на свои флагманские продукты.

Таким образом, сектор корпоративных SSD продолжает расти, однако некоторые компании сталкиваются с проблемами из-за спада спроса или ограничений поставок. Ожидается, что спрос на корпоративные SSD будет продолжать увеличиваться, что может привести к дальнейшему росту доходов отрасли.



