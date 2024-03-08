IQ искусственного интеллекта впервые превысил средний IQ у людей — покорить людей собирается Claude 3.

Рейтинг ИИ по уровню IQ показал прогресс, достигнутый ИИ в своих способностях. Последней версией, выпущенной в рейтинге, является Claude-3, который получил оценку IQ, превышающую отметку в 100 баллов. Один из экспериментов показал, что когда ИИ были предоставлены "специальные условия" в тесте на IQ, такие как озвучивание задач, их результаты значительно улучшились.

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Автор провел тестирование на ИИ с использованием норвежского теста Mensa, состоящего из 35 вопросов. Он описал каждую задачу настолько точно, чтобы слепой человек мог ее понять. ChatGPT-4 после такого тестирования получил оценку IQ, равную 85 баллам. Кроме того, автор провел тесты для других ИИ и получил результаты их прохождения.

Исследование показало, что Claude-3 значительно улучшил свои результаты по сравнению с предыдущими версиями (Claude-1 и Claude-2). Каждая последующая версия показывала более высокий уровень IQ. Ожидается, что в следующих версиях Claude еще больше улучшит свои результаты.

График показывает, что разница в результате между разными ИИ заметна. ChatGPT и Claude демонстрируют более высокий уровень интеллекта по сравнению с другими ИИ. Этот рейтинг помогает автору понять, с какими ИИ стоит проводить эксперименты, и дает представление об их потенциале и рисках.

Исследователь предположил, что с учетом закона Мура, по которому вычислительная мощность на единицу площади удваивается каждые два года, в ближайшие годы ожидается появление ИИ с очень высоким уровнем IQ. Такой прогресс может кардинально изменить жизнь общества, поэтому возникает вопрос, готово ли оно к таким переменам.

Составленный рейтинг поможет исследовать и проводить эксперименты с наиболее продуктивными ИИ. Claude-3 стал самым умным ИИ в рейтинге, но также важно отметить ChatGPT, который в данный момент является лидером. Предполагается, что будущие версии ChatGPT будут еще более умными и интересными для исследований.