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ddr22
Logitech представила леворукую версию эргономичной мыши Lift и клавиатуру Pink Wave Keys
Logitech представила леворукую версию эргономичной вертикальной мыши Lift и клавиатуру Pink Wave Keys

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Компания Logitech представила леворукую версию эргономичной вертикальной мыши Lift и новый розовый цвет клавиатуры Wave Keys. Клавиатура Wave Keys, которую впервые представили в октябре прошлого года, поступила в предварительную продажу 11 числа того же месяца по цене около 66 долларов США (449 юаней). Появление розового цвета расширяет цветовую палитру клавиатуры, которая ранее ограничивалась черным и белым.
Клавиатура Wave Keys имеет компактный дизайн с контурами, направленный на эргономичное размещение мыши рядом с телом пользователя, что способствует более естественному положению плеч по сравнению со стандартными полноразмерными клавиатурами. В комплект входит подставка для ладоней с тремя слоями поддерживающих материалов, таких как глубокая пена с эффектом памяти, для повышения комфорта и поддержки запястья.
Вертикальная эргономичная мышь Lift, изначально ориентированная на азиатских пользователей с малым и средним размером руки, цена которой в 2022 году составит около 73 долларов США (499 юаней), теперь доступна в конфигурации для левой руки. Это дополнение к существующей модели для правшей. Мышь Lift имеет 57-градусный наклон, резиновое покрытие для ладоней, устойчивое к поту, и удобный упор для большого пальца, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю часть тела при длительном использовании в офисе. Ее размеры составляют 108 мм на 70 мм на 71 мм, что обеспечивает баланс комфорта и функциональности для пользователей.

#logitech
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