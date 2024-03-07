Испанское агентство по защите персональных данных (AEPD) требует от Worldcoin немедленно прекратить сбор и использование личной информации в Испании

Решение было принято из-за жалоб на отсутствие информирования пользователей и отсутствие возможности отозвать согласие на обработку данных.

AEPD указывает, что обработка биометрических данных, которая является частью деятельности Worldcoin, подпадает под регулирование GDPR и может представлять риск для прав человека. Ограничения будут действовать в течение трех месяцев, чтобы предотвратить возможный ущерб для пользователей. Цена токена WLD сначала упала, но затем восстановилась до $7,1.

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Основной продукт Worldcoin, протокол World ID, использует биометрические данные или номер телефона для аутентификации пользователей. Проект привлек внимание регулирующих органов различных стран. Worldcoin ранее отключил функцию биометрической верификации в Индии, Бразилии и Франции, а также вызвал подозрения в Гонконге.