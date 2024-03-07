Microsoft планирует использовать отработанное тепло из своего датского центра обработки данных для обогрева до 6 000 домов

Microsoft планирует использовать отработанное тепло из своего датского центра обработки данных для обогрева до 6 000 домов. Центр обработки данных в Хёйе-Тааструпе, который будет построен для обеспечения датской зоны доступности Azure, будет использовать теплую воду из системы охлаждения для повторного использования в централизованной системе теплоснабжения компании VEKS и местной тепловой сети HTF.

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Строительство датской зоны Azure началось в трех городах - Роскильде, Кёге и Хёйе-Тааструпе. Центр обработки данных в Хёйе-Тааструпе планируется открыть в 2024 году, а первые поставки отработанного тепла ожидаются к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Кроме того, Microsoft обещает сохранить зеленую зону и создать общественный парк отдыха рядом с датским центром обработки данных.