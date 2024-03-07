Акции великих семерки американских IT-гигантов значительно упали, приведя к падению рыночной капитализации на $233 миллиарда

5 марта совокупная рыночная капитализация «великолепной семерки», включающей крупнейшие технологические компании США, снизилась на общую сумму в $233 млрд. Несколько из компаний, таких как Apple, Amazon и Microsoft, потеряли около 2-3%.

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В то же время, акции NVIDIA оказались более устойчивыми и продолжили расти. Это уже третья по значимости потеря рыночной капитализации для этих компаний в текущем году. Скептическое отношение инвесторов к ожиданиям снижения процентных ставок в этом году сдерживало дальнейший рост акций.

Глава Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, должен был выступить перед Конгрессом США, и инвесторы ожидали больше информации о планах центрального банка. Эта ситуация вызвала волнения на рынке, поскольку некоторые эксперты видят сходство с предупреждением Шекспира о кровавом предательстве. В пятницу также ожидаются данные по рынку труда США за февраль.