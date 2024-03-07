В списке доступных игр уже сегодня есть Warhammer 40,000: Boltgun, где игроки могут насладиться ретро-шутером, сражаясь с врагами в футуристической вселенной

Microsoft рассказала о новинках Game Pass в марте. В списке доступных игр уже сегодня есть Warhammer 40,000: Boltgun, где игроки могут насладиться ретро-шутером, сражаясь с врагами в футуристической вселенной.

В ближайшее время появятся такие игры, как PAW Patrol World, где игроки могут спасать мир вместе с любимыми щенками в кооперативном режиме. SpongeBob SquarePants: Битва за Бикини Боттом - даст игрокам возможность сыграть за Губку Боба и его друзей в битве против злого плана Планктона.

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Control Ultimate Edition позволяет игрокам использовать сверхъестественные способности и модифицируемое снаряжение, чтобы сражаться в мире, полном загадок и неожиданностей. No More Heroes 3 предлагает экшен с элементами hack-and-slash, где игроки должны преодолеть самых смертоносных бойцов галактики.

Lightyear Frontier предлагает игрокам создать свою усадьбу в открытом мире и исследовать новый мир вместе с друзьями. MLB The Show 24 позволяет игрокам стать легендой бейсбола. Некоторые игры, такие как Dead Island 2 и Age of Empires II: Definitive Edition, уже доступны, но с ними нужно поторопиться, так как они скоро покинут библиотеку Game Pass.

