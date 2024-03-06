Эта однослотовая карта полной высоты предназначена для установки в слот PCI-Express 4.0 x16, который она оформляет как четыре слота M.2-22110 с проводкой Gen 4 x4, а крепежный болт по умолчанию установлен на M.2-2280

Компания Sparkle представила плату PCIe Gen 4 Quad M.2 Riser Card. Эта однослотовая карта полной высоты предназначена для установки в слот PCI-Express 4.0 x16, который она оформляет как четыре слота M.2-22110 с проводкой Gen 4 x4, а крепежный болт по умолчанию установлен на M.2-2280.

При установленных накопителях карта закрывается металлическим кожухом, который не соприкасается с накопителями. Охлаждение осуществляется двумя вентиляторами с боковым обдувом, которые направляют воздушный поток под кожух.

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Первый (всасывающий) вентилятор имеет размер 60 мм, а второй (вытяжной, расположенный в хвостовой части) - 50 мм. Оба они управляются локализованным регулятором скорости вращения вентилятора с тремя настройками скорости, которые можно выбрать с помощью 3-позиционного переключателя на заднем щите ввода/вывода.

Рядом с ним расположены четыре светодиода, отображающие питание/активность отдельных накопителей. Длина платы составляет 28 см, а высота - 12 см.

Отличительной особенностью карты Sparkle от других брендов является то, что для питания она полностью полагается на слот PCIe - в отличие от некоторых других карт, использующих 6-контактный разъем. Компания не сообщила цену.