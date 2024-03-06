Накопитель поставляется в вариантах емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ и использует один кабель USB Type-C для подключения питания и хоста.

Sabrent представила портативные SSD-накопители серии Rocket Nano V2. Размеры накопителя составляют 15 мм x 33 мм x 73 мм (HxDxW), вес всего 54 г с прилагаемым силиконовым чехлом и 11,9 мм x 29,6 мм x 69,5 мм, вес 46 г без чехла. Накопитель поставляется в вариантах емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ и использует один кабель USB Type-C для подключения питания и хоста.



В комплект поставки входят кабели USB-C - USB-C и USB-C - USB-A. На уровне интерфейса Sabrent Rocket Nano V2 использует преимущества USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью передачи данных 20 Гбит/с. Он обеспечивает скорость последовательной передачи данных до 1500 МБ/с как при чтении, так и при записи.

реклама

Вариант объемом 1 ТБ доступен уже сейчас, его цена составляет 119,99 долларов США, вариант объемом 2 ТБ - 199,99 долларов США, а вариант объемом 4 ТБ - 449,99 долларов США.