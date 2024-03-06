Ученые из различных институтов и университетов провели исследование метаболических изменений в опухолевых тканях печени

Ученые из различных институтов и университетов провели исследование метаболических изменений в опухолевых тканях печени. Исследование было выполнено на мышиной модели гепатоцеллюлярной карциномы и на пациентах с диагнозом гепатоцеллюлярной карциномы. В ходе исследования был использован метод оптической биопсии - время-разрешенная флуоресцентная спектроскопия.

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Основные результаты показали, что в опухолевых тканях происходит изменение энергетического обмена, а именно повышение интенсивности гликолиза. Кроме того, было выявлено снижение уровня NADPH в опухолевых тканях, что приводит к изменению баланса окислительно-восстановительных процессов.

Исследователи отмечают, что дальнейшие исследования будут посвящены поиску связей между метаболическими изменениями, типом опухоли печени и ее агрессивностью. Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда, который направлен на разработку оптической диагностической технологии для анализа структурно-функционального состояния печени при чрескожной пункционной биопсии.