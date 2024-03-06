Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Apple за препятствие конкуренции на рынке цифровой музыки через App Store

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Apple за препятствие конкуренции на рынке цифровой музыки через App Store, несмотря на отсутствие доказательств нанесения вреда потребителям. Основным противником Apple в этом решении является компания Spotify, которая занимает 56% европейского рынка цифровой музыки и не платит Apple за использование их инструментов и технологий.

Однако Apple отмечает, что до недавнего времени Spotify использовала возможности покупки подписки через приложение и платила комиссию Apple. Они также подчеркивают, что они предоставляли Spotify доступ к API и фреймворкам, которые помогали компании улучшать и расширять свое приложение.

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Apple напоминает, что Spotify было загружено более 119 миллиардов раз на устройствах их пользователями, и они предоставляли поддержку для присоединения к различным функциям и возможностям. В своем ответе Apple критикует решение комиссии и обещает подать апелляцию.