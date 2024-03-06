реклама
Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Apple за препятствие конкуренции на рынке цифровой музыки через App Store, несмотря на отсутствие доказательств нанесения вреда потребителям. Основным противником Apple в этом решении является компания Spotify, которая занимает 56% европейского рынка цифровой музыки и не платит Apple за использование их инструментов и технологий.
Однако Apple отмечает, что до недавнего времени Spotify использовала возможности покупки подписки через приложение и платила комиссию Apple. Они также подчеркивают, что они предоставляли Spotify доступ к API и фреймворкам, которые помогали компании улучшать и расширять свое приложение.
реклама
Apple напоминает, что Spotify было загружено более 119 миллиардов раз на устройствах их пользователями, и они предоставляли поддержку для присоединения к различным функциям и возможностям. В своем ответе Apple критикует решение комиссии и обещает подать апелляцию.