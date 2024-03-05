Правительство США является одним из крупнейших держателей биткоинов в мире.

Правительство США является одним из крупнейших держателей биткоинов в мире, с накопленной суммой в 12 миллиардов долларов. Они получили эти активы в результате конфискации биткоинов различных преступных группировок, включая Silk Road и хакеров, похитивших активы с Bitfinex.

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В настоящее время у правительства США есть более 194 000 биткоинов, стоимость которых значительно выросла с осени. В сентябре они оценивались в 5 миллиардов долларов, а теперь уже в 12,09 миллиарда долларов.

Несмотря на прохладные отношения с криптовалютой в целом, правительство США является одним из крупнейших держателей биткоина на планете, владея примерно 1% общего объема BTC. В прошлом они уже продавали часть биткоинов, например, те, которые были конфискованы у осужденного наркоторговца.