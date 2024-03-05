Правительство Индии ввело новое правило, требующее одобрения властей для публичного выпуска инструментов искусственного интеллекта (ИИ)

Правительство Индии ввело новое правило, требующее одобрения властей для публичного выпуска инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Это правило применяется к ненадежным или находящимся на стадии тестирования инструментам, и призывает помечать такие инструменты как потенциально дающие неточные ответы.

Министерство информационных технологий отметило, что доступ к таким инструментам должен предоставляться только с разрешения правительства, и выразило обеспокоенность сохранением целостности избирательного процесса перед ожидаемыми выборами. Запрет введен в ответ на критику в адрес Google и ее инструмента ИИ Gemini за предвзятые и неточные ответы, включая неверные высказывания о премьер-министре Индии.

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Google признала, что Gemini может быть ненадежным, особенно в отношении социальных тем, и вызвала обсуждение о безопасности и доверии к платформе. Заместитель министра информационных технологий Индии подчеркнул, что платформы не исключены из действия закона, даже если они не могут быть доверены.