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Правительство Индии ввело новое правило, требующее одобрения властей для публичного выпуска инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Это правило применяется к ненадежным или находящимся на стадии тестирования инструментам, и призывает помечать такие инструменты как потенциально дающие неточные ответы.
Министерство информационных технологий отметило, что доступ к таким инструментам должен предоставляться только с разрешения правительства, и выразило обеспокоенность сохранением целостности избирательного процесса перед ожидаемыми выборами. Запрет введен в ответ на критику в адрес Google и ее инструмента ИИ Gemini за предвзятые и неточные ответы, включая неверные высказывания о премьер-министре Индии.
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Google признала, что Gemini может быть ненадежным, особенно в отношении социальных тем, и вызвала обсуждение о безопасности и доверии к платформе. Заместитель министра информационных технологий Индии подчеркнул, что платформы не исключены из действия закона, даже если они не могут быть доверены.