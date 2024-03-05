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ddr22
Китайское государственное издание предупреждает инвесторов о рисках, связанных с криптовалютами
Регуляторный контроль над рынком по-прежнему строг, и инвесторам рекомендуется сохранять ясность и рациональность мышления

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Китайская государственная газета предупреждает инвесторов о рисках, связанных с криптовалютами, и призывает их быть осторожными. Она отмечает, что, несмотря на рост стоимости биткоина, основные риски этого цифрового актива остаются неизменными. Колебания цены биткоина считаются обычным делом, и криптовалюты еще не получили широкого распространения.

Регуляторный контроль над рынком по-прежнему строг, и инвесторам рекомендуется сохранять ясность и рациональность мышления. Статья подчеркивает, что рост стоимости биткоина в США был связан с появлением биткоин-ETF, однако это не означает, что криптовалютный сектор достигнет больших успехов в ближайшем будущем.

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Власти Пекина также призывают усилить контроль над компаниями, занимающимися майнингом биткоинов, что подтверждает обеспокоенность китайского правительства регулированием криптовалютного сектора.

#криптовалюты
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