Капитализация рынка достигла 2,8 триллиона долларов, превысив предыдущий максимум в 2,7 триллиона долларов

Курс биткоина достиг рекордной отметки в $67 000 и приближается к историческому максимуму в $69 000, установленному в ноябре 2021 года. Биткоин также достиг рекордных значений в евро, в частности 61 000 евро. Фьючерсный рынок и данные о росте открытого интереса указывают на возможность дальнейшего роста.

Капитализация рынка достигла 2,8 триллиона долларов, превысив предыдущий максимум в 2,7 триллиона долларов. Больше 60 миллионов долларов шортов было ликвидировано за последние 24 часа, что вероятно способствовало росту цен.

реклама

Эйфорическое настроение, спрос от институциональных инвесторов и исторический рост, связанный с уменьшением биткоина вдвое, вероятно, помогут биткоину преодолеть исторический максимум в ближайшем будущем.

Как вы думаете, побьет ли биткоин свой исторический максимум в этом месяце?