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ddr22
Intel намерена продать 100 миллионов процессоров с ИИ к 2025 году
Компания Intel намерена достичь цели - установки 100 миллионов процессоров для компьютеров с искусственным интеллектом к 2025 году.

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Компания Intel намерена достичь цели - установки 100 миллионов процессоров для компьютеров с искусственным интеллектом к 2025 году. Они активно рекламируют процессоры с поддержкой ИИ, считая, что инновации в этой области могут значительно увеличить влияние цифровой экономики.

На конференции MWC Barcelona 2024 было представлено предложение "AI Everywhere Across Network, Edge, Enterprise". Вице-президент компании Intel, Дэвид Фенг, обговорил будущее компьютеров с искусственным интеллектом и установил высокие цели по продажам. Компания планирует установить 40 миллионов ПК с ИИ в этом году и еще 60 миллионов в следующем году, что составляет более 20% предполагаемого общего объема мирового рынка ПК в 2025 году.

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Они предполагают, что потребители будут предпочитать использовать локальные решения ИИ на устройстве с NPU, а не облачные сервисы. Компания также планирует представить значительные улучшения Edge AI в следующем поколении процессоров Lunar Lake и Arrow Lake.

#intel
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