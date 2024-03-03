Intel останется мажоритарным акционером, но планирует привлечь внешние инвестиции для финансирования расширения компании

Компания Intel объявила о возрождении бренда Altera для своей новой независимой компании, которая специализируется на производстве ПЛИС (программируемая логическая схема на кристалле). Altera будет фокусироваться на разработке и производстве ПЛИС для рынков центров обработки данных, коммуникаций и встраиваемых систем.

Intel останется мажоритарным акционером, но планирует привлечь внешние инвестиции для финансирования расширения компании. Altera уже выпустила некоторые модели ПЛИС, такие как Agilex 9/7/5/3, которые предназначены для различных приложений, включая облако, коммуникации и интеллектуальные пограничные системы.

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Возрождение бренда Altera свидетельствует о доверии Intel к рынку ПЛИС, который оценивается в более 55 миллиардов долларов. Отделение Altera в самостоятельную компанию позволит ей сосредоточиться на развитии и производстве ПЛИС, а Intel надеется стать существенным игроком в этой промышленности.