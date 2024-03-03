M75 и M75 WIRELESS оснащены превосходной производительностью, используют RGB-подсветку и имеют легкий дизайн

Компания Corsair представила две новые модели игровых мышей M75 и M75 WIRELESS, которые являются дополнениями к линейке мышей M75. M75 и M75 WIRELESS оснащены превосходной производительностью, используют RGB-подсветку и имеют легкий дизайн.

Они также обладают точностью и эргономикой благодаря своей тщательно проработанной форме. Мыши серии M75 являются одними из самых продуманных игровых мышей на рынке сегодня.

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Каждая мышь имеет амбидекстерную форму с заменяемыми боковыми кнопками и программируемой подсветкой. Модель M75 WIRELESS доступна в белом и черном цветах и предлагает беспроводную свободу игры без задержек.

Обе модели мышей оснащены лазерным оптическим сенсором и мгновенно активируемыми оптическими переключателями левого и правого клика. Игровые мыши Corsair M75 и M75 WIRELESS доступны для приобретения в интернет-магазине Corsair со всемирной гарантией и технической поддержкой.