Обзоры показали, что все образцы карт были намеренно ограничены компанией AMD

AMD будет исправлять ошибку, связанную с ограниченным разгоном графического процессора Radeon RX 7900 GRE. Обзоры показали, что все образцы карт были намеренно ограничены компанией AMD. Отзывчивый представитель AMD сообщил, что ограничение разгона было ошибкой, и они работают над ее исправлением.

В обзорах было отмечено, что модель Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+ имела высокую мощность и обещала повышенную производительность, но ограничение разгона не позволило ей полностью раскрыть свой потенциал. В то же время, NVIDIA не имеет искусственных ограничений для разгона своих карт.

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Обозреватели отметили, что ограничение разгона не является дружественным для геймеров подходом, и были недовольны этим решением AMD. Ошибка с ограниченным разгоном графического процессора Radeon RX 7900 GRE является неожиданной, учитывая, что модель Golden Rabbit Edition уже существовала на китайском рынке.