Гарнитура обладает функциями виртуального объемного звука 7.1

Бренд аксессуаров Trust Electronics Ltd представил новую игровую гарнитуру Fayzo Wireless. Гарнитура имеет ультраудобное двойное беспроводное соединение и доступна в нескольких цветах. Она позволяет геймерам одновременно подключать ПК/консоль и телефон, используя USB-приемник на 2,4 ГГц для ПК и Bluetooth для смартфонов и Nintendo Switch.

Гарнитура обладает функциями виртуального объемного звука 7.1, мощного звучания и комфорта благодаря регулируемому оголовью и амбушюрам. Она также оснащена гибким микрофоном с функцией шумоподавления. За дополнительную персонализацию пользователи могут выбрать гарнитуры в черном, белом или фиолетовом цвете.

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Все гарнитуры изготовлены из переработанного пластика с целью заботы о планете. Гарнитура Trust GXT 491 Fayzo Wireless доступна на Amazon по цене 59,99 фунтов стерлингов.