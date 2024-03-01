Ожидается, что около 12,1% всех поставок серверов будут приходиться на серверы с искусственным интеллектом

По оценкам TrendForce, мировые поставки серверов в 2024 году вырастут на 2,05%. Ожидается, что около 12,1% всех поставок серверов будут приходиться на серверы с искусственным интеллектом.

У Foxconn и Inventec ожидаются самые высокие темпы роста: около 5-7% в год и 0-3% в год соответственно. У Quanta Computer и Supermicro ожидается незначительное изменение в темпах роста поставок серверов.

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Quanta Computer сталкивается с неопределенностями, в то время как Supermicro сфокусирован на росте поставок серверов искусственного интеллекта. Ожидается, что в 2024 году поставки серверов искусственного интеллекта от ODM будут высокими, особенно за счет заказов от североамериканских облачных дата-центров. Также ожидается увеличение поставок серверов с передовыми чипами для обучения искусственного интеллекта, таких как NVIDIA и AMD.