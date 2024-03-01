На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 в Барселоне компания TECNO представила две модели мини-ПК

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 в Барселоне компания TECNO представила две модели мини-ПК. Одной из них является MEGA MINI Gaming G1, которая получила приз "BEST OF MWC" за самый маленький в отрасли игровой мини-ПК с водяным охлаждением.

MEGA MINI Gaming G1 оснащена передовым аппаратным обеспечением, включая процессор Intel Core Ultra и опционально процессор 13-го поколения I9-13900H с Turbo Boost. Она также имеет 32 ГБ RAM DDR5 и 1 ТБ SSD для хранения данных. Мини-ПК поддерживает беспроводную сеть WiFi6E и интерфейс Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных. Он также оснащен мини-экраном на корпусе для отслеживания информации о загрузке.

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Корпус MEGA MINI Gaming G1 выполнен из металла с подсветкой, что делает его привлекательным для пользователей игр. Вторая модель, MEGA MINI M1, является мини-ПК карманного размера, который предлагает мощность в компактном исполнении. MEGA MINI M1 оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, 16 ГБ DDR4 RAM и имеет 13 портов для подключения внешних устройств.