Технология FlashCore Module использует искусственный интеллект для мониторинга и обнаружения аномалий, связанных с кибератаками, в реальном времени

IBM представила новые версии технологии FlashCore Module и программного обеспечения Storage Defender для борьбы с киберугрозами и обеспечения устойчивости данных. Кибератаки представляют серьезный риск для организаций, поэтому важно быстро обнаруживать и реагировать на угрозы.

Технология FlashCore Module использует искусственный интеллект для мониторинга и обнаружения аномалий, связанных с кибератаками, в реальном времени. Она помогает быстро восстановить данные после атаки.

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Программное обеспечение Storage Defender обеспечивает защиту данных в гибридных мультиоблачных средах. Оно расширяет возможности обнаружения угроз и предоставляет высокоточные предупреждения инструментам безопасности. Благодаря новым версиям технологии FlashCore Module и программного обеспечения Storage Defender, организации получают более раннее и точное обнаружение угроз и могут быстрее восстановиться после кибератак.

Введение искусственного интеллекта и машинного обучения в процесс обнаружения и борьбы с киберугрозами позволяет повысить устойчивость данных и защитить организации от потенциальных угроз.