В комплект Casa Pop-Up Desk входит подставка, беспроводные клавиатура и трекпад.

Компания Logitech выпустила Casa Pop-Up Desk - компактный универсальный стол, который состоит из беспроводной клавиатуры и тачпада, хранящихся в похожем на книгу футляре. Он превращается в эргономичную подставку для ноутбука и предназначен для домашнего использования.

Casa Pop-Up Desk предлагает удобное и продуктивное рабочее место на любой поверхности, чтобы сочетать домашнюю и рабочую жизнь. Джозеф Мингори, генеральный менеджер компании Logitech, отмечает растущий спрос на такое универсальное решение.

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Casa Pop-Up Desk включает беспроводную клавиатуру Casa Keys и тачпад Casa Touch, которые легко подключаются через Bluetooth и поддерживаются приложением Logi Options+ App. Клавиатура и тачпад хранятся внутри стола Casa Book и обеспечивают улучшение осанки на рабочем месте. Casa Pop-Up Desk складывается за считанные секунды и доступен в трех цветах.

Компания Logitech придает важность экологическим и социальным аспектам при разработке продуктов. Все продукты Logitech сертифицированы как углеродно-нейтральные, бумажная упаковка поставляется из FSC-сертифицированных лесов, а пластиковые детали содержат переработанный пластик из старой бытовой электроники.

Casa Pop-Up Desk уже доступен в Северной Америке по рекомендованной розничной цене $179,99. Компания пока не сообщила о сроках начала продаж и других странах.