Общий рынок графических процессоров (GPU) для ПК вырос на 6% в 4-м квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом и на 20% в годовом исчислении

Общий рынок графических процессоров (GPU) для ПК вырос на 6% в 4-м квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом и на 20% в годовом исчислении. Поставки CPU для ПК также выросли на 24%, что является самым большим ростом за последние два с половиной десятилетия.

Прогнозируется, что в следующие пять лет проникновение дискретных GPU в ПК составит 30%. Доля рынка AMD снизилась, а доля рынка Intel и Nvidia увеличилась. Общие поставки графических процессоров выросли на 5,9%, при этом поставки AMD и Nvidia снизились, а поставки Intel увеличились.

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Общий коэффициент использования GPU в ПК составил 113% в 4-м квартале, что немного ниже, чем в предыдущем квартале. Общий рынок процессоров для ПК вырос на 9% в предыдущем квартале и на 24% по сравнению с предыдущим годом. В целом, рост рынка графических и центральных процессоров является хорошим предвестником для рынка ПК, но некоторые производители прогнозируют снижение показателей на следующий квартал.