Компанию NVIDIA обвинили в картельном сговоре с GPU и контроле поставок на рынке центров обработки данных

Компания NVIDIA сталкивается с обвинениями в действии "картеля GPU" и контроле поставок на рынке центров обработки данных. Groq, конкурирующий чипмейкер, и бывший руководитель AMD, Скотт Херкельман, утверждают, что NVIDIA задерживает поставки уже заказанных графических процессоров GPU.

Некоторые клиенты NVIDIA из центров обработки данных опасаются встреч с конкурирующими чипмейкерами. NVIDIA заявляет, что старается справедливо распределять поставки во время глобального дефицита, однако, по словам Херкельмана, NVIDIA не отгружает продукцию после совершения заказа. Бывший руководитель AMD также подразумевает, что NVIDIA использует аналогичные практики, избегая письменных соглашений.

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В отчете Wall Street Journal также упоминается контроль NVIDIA над доступом к ключевым технологиям разработки искусственного интеллекта, что дает компании значительное влияние на рынок. Обвинения Groq и Херкельмана указывают на то, что NVIDIA готова использовать свое доминирование на рынке агрессивно. Регуляторы начинают обращать внимание на монопольные практики в технологической сфере, поэтому NVIDIA, вероятно, столкнется с давлением для прозрачного отвечания на обвинения.