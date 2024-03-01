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ddr22
Компания Intel представила новую линейку мобильных процессоров Core Ultra vPro
Все модели Core Ultra 5, 7 и 9 имеют варианты с функциями vPro

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Компания Intel представила новую линейку мобильных процессоров Core Ultra vPro для коммерческих ноутбуков. Эти процессоры базируются на "Meteor Lake" и обладают функциями vPro Enterprise или vPro Essentials, позволяющими организациям управлять устройствами, которые они выдают своему персоналу.

Модели процессоров соответствуют обычным чипам Core Ultra, но с дополнительным расширением бренда vPro. Ноутбуки с этими процессорами будут доступны в коммерческих каналах продаж, а в больших объемах будут доступны у OEM-производителей. Особенности vPro Enterprise включают технологию Intel Active Management для удаленного администрирования, удаленного стирания платформы, уникального идентификатора платформы, записи обслуживания и так далее. 

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Все модели Core Ultra 5, 7 и 9 имеют варианты с функциями vPro, которые не отличаются от потребительских моделей по тактовым частотам, конфигурации ядер, объему кэш-памяти и производительности.

#intel
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