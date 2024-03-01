Дисплей имеет входы HDMI 2.1, DP 1.4 и USB Type-C с поддержкой режима DP Alt

Gigabyte представила детализированное описание своего нового дисплея AORUS FO27Q3 с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс. Этот 27-дюймовый дисплей основан на QD-OLED панели с антибликовым покрытием и может отображать 10,7 миллиардов цветов.

Он также сертифицирован для DisplayHDR True Black 400 и имеет яркость 250 кд/м² и коэффициент контрастности 15 миллионов к одному. Другие функции включают поддержку AMD FreeSync Premium Pro и VESA ClearMR 13000, а также игровые функции, такие как перекрестие и ночное видение.

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Дисплей имеет входы HDMI 2.1, DP 1.4 и USB Type-C с поддержкой режима DP Alt, а также функцию USB Power Delivery мощностью 18 Вт. Он также поддерживает KVM и имеет регулируемую подставку. Пиковая потребляемая мощность составляет 53 Вт, а цены и доступность пока неизвестны.