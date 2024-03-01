Компания Samsung Electronics объявила о запуске новой линейки ноутбуков Galaxy Book4, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

Компания Samsung Electronics объявила о запуске своей новой линейки ноутбуков Galaxy Book4, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

Эта новая серия, включающая модели Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro и Galaxy Book4 Pro 360, предлагает высокую производительность, улучшенную безопасность, яркий интерактивный дисплей и все это в компактном корпусе.

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Новая серия использует новейший процессор Intel Core Ultra, который объединяет центральный процессор (CPU), графический процессор (GPU) и блок нейронной обработки (NPU), обеспечивая быструю обработку данных и поддержку функций искусственного интеллекта.

Кроме того, серия Galaxy Book4 может использовать различные функции ИИ в сотрудничестве с Windows. Новинки были представлены на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Samsung и Intel стремятся предоставить пользователям лучшие ПК и работают вместе, чтобы разработать новинки, способствующие развитию индустрии ПК.