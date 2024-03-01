Huawei представила OptiXtrans DC908 Pro, платформу DCI нового поколения для эпохи искусственного интеллекта

Компания Huawei представила на выставке MWC Barcelona 2024 новую платформу для межсетевого взаимодействия центров обработки данных (DCI) под названием Huawei OptiXtrans DC908 Pro. Эта платформа, предназначенная для эпохи интеллекта, обеспечивает эффективную и безопасную передачу данных между центрами обработки данных (ЦОД), устанавливая новые стандарты в сетях DCI.

Ключевые особенности Huawei OptiXtrans DC908 Pro включают более высокую пропускную способность, повышенную надежность и увеличенную интеллектуальность. Платформа поддерживает передачу данных по одному волокну со скоростью 1,2 Тбит/с на расстояние до 240 км, а пропускная способность одного волокна достигает 96 Тбит/с.

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Система ROADM C120+L120 позволяет сократить площадь помещения для оборудования и энергопотребление. Huawei OptiXtrans DC908 Pro также обеспечивает надежность 99,999% за счет использования решения Storage-Optical Connection Coordination (SOCC), а благодаря интеллектуальным функциям управления оптоволокном и обнаружения неисправностей, повышается эффективность поиска и устранения проблем. Huawei OptiXtrans DC908 Pro был удостоен награды за платформу DCI на конкурсе Lightwave Innovation Reviews.