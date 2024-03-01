Внутренняя документация Microsoft от 2022 года показала, что у компании есть планы по созданию полностью цифровых консолей Xbox следующего поколения и представлению такого продукта в 2024 году

Внутренняя документация Microsoft от 2022 года показала, что у компании есть планы по созданию полностью цифровых консолей Xbox следующего поколения и представлению такого продукта в 2024 году.

Ранее была информация о том, что некоторые розничные точки перестали продавать физические носители Xbox из-за низких продаж и возможного приоритета цифровых покупок в экосистеме Xbox. Фил Спенсер отметил, что они поддерживают физические носители, но необходимости продавать их в больших количествах нет.

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Эксперт Exputer's eXtas1s сообщил, что Microsoft работает над выпуском белой версии Xbox Series X без устройства для чтения дисков, которая может выйти этим летом. Предполагается, что полностью цифровая консоль будет стоить дешевле текущей модели Xbox Series X, а обновления включат улучшенный радиатор и модернизированную беспроводную сетевую карту. Наблюдатели игровой индустрии считают, что Microsoft пытается конкурировать с цифровыми моделями PlayStation 5 от Sony.