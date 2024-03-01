Quantum Machines представила OPX1000, платформу управления с высокой плотностью каналов на базе процессора

Компания Quantum Machines представила платформу управления OPX1000, которая является передовой системой квантового управления и лидером в отрасли по производительности и плотности каналов.

OPX1000 представляет собой третье поколение процессорных квантовых контроллеров и обладает увеличенной аналоговой производительностью и плотностью каналов, что позволяет управлять более чем 1000 кубитами. Платформа разработана как модульная архитектура для управления крупномасштабными квантовыми процессорами и оснащена восьмью слотами для модулей фронтэнда.

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Она обладает высокой точностью передачи данных, низким фазовым шумом и высоким динамическим диапазоном без помех.

OPX1000 обратно совместим с предыдущими моделями OPX/OPX+ и обладает множеством уникальных функций, таких как одновременное воспроизведение импульсов на разных частотах и полный контроль фазы в реальном времени. Платформа легко модернизируется и адаптируется к различным потребностям и обладает высоким уровнем избыточности и взаимозаменяемости.