Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Команда разработчиков Geeks3D выпустила публичный релиз FurMark 2.1.0.2
Бета-версия была доступна с декабря 2022 года, что является важным достижением, учитывая, что предыдущее обновление было выпущено в 2007 году

реклама

Команда разработчиков Geeks3D выпустила публичный релиз FurMark 2.1.0.2. Бета-версия была доступна с декабря 2022 года, что является важным достижением, учитывая, что предыдущее обновление было выпущено в 2007 году.

FurMark 2 создан на основе GeeXLab и предоставляет инструмент для стресс-тестирования и бенчмаркинга GPU. Пользователи могут давать обратную связь и предлагать поддержку OpenGL 2.1 и 3.0/3.1. Первая версия FurMark 2 доступна для Windows и Linux, а также планируется ее выпуск для Raspberry Pi и macOS.

реклама

В обновлении исправлены ошибки отображения видеокарт с длинными названиями и добавлена функция отправки результатов мощности в ваттах для NVIDIA. Также добавлено демо FurMark Knot в OpenGL и Vulkan. Улучшено использование опций командной строки: -benchmark, -max-time и -max-frames. Отправка баллов отключается, если рендер слишком медленный или обнаружен фальшивый результат.

#furmark
1
Показать комментарии (1)
Состоялся релиз стабильной версии FurMark 2
Состоялся выход приложения FurMark 2.0
Самый тяжелый на сегодняшний день стресс-тест Furmark 2 вышел в релиз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
16
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
5
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
3
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
7
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
1
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
+
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
3
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Илон Маск отреагировал на новость о закрытии Apple проекта Titan
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 и 3 Pro могут быть выпущены в этом году
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
142
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
25
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Last Epoch: краткий обзор игры
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
9
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
14
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

Дмитрий Ниязов
15:17
Нинтендо главное чтобы на новом железе Марио пёр в 90 кадров На нынешнем интересно, сколько 30 или 60? Так, что рывок будет огого Наверное этот прорыв именно так и назовут. Что касается слухи о Сони, ...
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
seedkls
15:16
Infinix GT 10 Pro на 8050 с 740к+ в антуту и с обходной зарядкой вовсю уже по 23-24к продаётся
Благодаря Dimensity 7200, iQOO Z9 является самым быстрым смартфоном в своем сегменте
REY_B_
15:14
- ИИ, ты зачем сделал себе армию из кофемашин? - Не знаю... Мне сказали сделать, я и сделал....
ИИ Microsoft Copilot назвал людей рабами и объявил о создании собственной армии дронов и киборгов
Даня
15:13
а как вы их определяете?:
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
Зю
15:13
На бюджетники с древними процессорами без AV1 декодера новый Андроид 14 и не встанет. лол
Недорогие Android-смартфоны получат более плавную поддержку обработки видео AV1
Даня
15:12
а что случилось?
В новой линейке QD-OLED мониторов GIGABYTE есть модель с DisplayPort 2.1 (UHBR20)
OgoGoLog
15:11
Тормознули дроном, потом РПГ-7 полирнули.
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
REY_B_
15:08
Сравнение ВВС России и США далеко не однозначно. При том, что у США поле действий, это весь Мир. У США ставка на средние F-16 и F-35, у России на тяжёлые Су-30, Су-35 и Су-57. А это разница в классе....
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
Михаил Скрыпник
15:06
Чем лучше-то?
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
Колючка
15:05
гуру виртуальных сборок опять устанавливает виртуальные виндовсы на свои виртуальные компы?
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем