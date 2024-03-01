Бета-версия была доступна с декабря 2022 года, что является важным достижением, учитывая, что предыдущее обновление было выпущено в 2007 году

Команда разработчиков Geeks3D выпустила публичный релиз FurMark 2.1.0.2. Бета-версия была доступна с декабря 2022 года, что является важным достижением, учитывая, что предыдущее обновление было выпущено в 2007 году.

FurMark 2 создан на основе GeeXLab и предоставляет инструмент для стресс-тестирования и бенчмаркинга GPU. Пользователи могут давать обратную связь и предлагать поддержку OpenGL 2.1 и 3.0/3.1. Первая версия FurMark 2 доступна для Windows и Linux, а также планируется ее выпуск для Raspberry Pi и macOS.

реклама

В обновлении исправлены ошибки отображения видеокарт с длинными названиями и добавлена функция отправки результатов мощности в ваттах для NVIDIA. Также добавлено демо FurMark Knot в OpenGL и Vulkan. Улучшено использование опций командной строки: -benchmark, -max-time и -max-frames. Отправка баллов отключается, если рендер слишком медленный или обнаружен фальшивый результат.