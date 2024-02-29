Этот 120-миллиметровый вентилятор имеет подсветку и широкий диапазон оборотов, от 600 до 2 000 оборотов в минуту

Sharkoon представила новый вентилятор Rebel F50 PWM, который предназначен для охлаждения компьютеров. Этот 120-миллиметровый вентилятор имеет подсветку и широкий диапазон оборотов, от 600 до 2 000 оборотов в минуту.

Он подходит для использования в высококлассном аппаратном обеспечении и системах водяного охлаждения и обеспечивает воздушный поток до 132 кубических метров в час при уровне шума до 35 децибел. Вентилятор имеет разъемное крепление с прорезиненными контактными площадками для уменьшения передачи вибрации на корпус компьютера.

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Он также оснащен 4-контактным разъемом PWM и 4-контактным разъемом LED, что облегчает его интеграцию с другими вентиляторами и платформами подсветки. Rebel F50 PWM доступен в черном и белом исполнении по цене €12,99.