KFA2, бренд, принадлежащий Galax для определенных рынков в Европе, анонсировал видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer в двух новых вариантах отделки - розовом и белом

KFA2, бренд, принадлежащий Galax для определенных рынков в Европе, анонсировал видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer в двух новых вариантах отделки - розовом и белом. Обычная RTX 4070 SUPER EX Gamer, которую компания представила в январе, поставляется в черном цвете.

В варианте Pink розовый оттенок приобретает кожух кулера и металлическая задняя панель. То же самое касается и белой версии. Печатная плата под обеими картами остается черной, но так как решение для охлаждения занимает меньше места, при установке оно остается незаметным.

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Обе карты оснащены матовыми акриловыми крыльчатками вентиляторов с адресными RGB-светодиодами, расположенными в ступицах вентиляторов. Помимо вентиляторов с подсветкой, логотип GeForce RTX на верхней части карты также оснащен RGB LED-подсветкой. Обе карты поставляются с мобильным приложением для управления подсветкой.

Это приложение взаимодействует с сервисом, установленным на вашем ПК через Интернет, который взаимодействует с видеокартой. Как и обычная черная RTX 4070 SUPER EX Gamer, обе карты работают на референсных для NVIDIA тактовых частотах 2475 МГц для GPU и 21 Гбит/с (GDDR6X-эффективная) для памяти. KFA2 предлагает цену на розовый и белый варианты по €679 с учетом налогов, что на €20 больше, чем у обычной черной карты EX Gamer.



