В марте 2024 года будет выпущено дополнение "Победители и побежденные" для игры Age of Empires II: Definitive Edition

В марте 2024 года будет выпущено дополнение "Победители и побежденные" для игры Age of Empires II: Definitive Edition. В этом DLC будет 19 полностью озвученных сценариев одиночной кампании, включая новые и вдохновленные пользовательским контентом сценарии.

В игре вы сможете играть за таких исторических лидеров, как Рагнар Лодброк, Ода Нобунага и Карл Великий. В каждом сценарии будет профессиональная озвучка, новая музыка и достижения. В одном из сценариев вам предстоит раскрыть в себе внутреннего викинга и начать с набегов, чтобы стать могущественным королем на Севере Европы.

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В другом сценарии вы будете иметь возможность стать императором Священной Римской империи с помощью своих трех вассалов. Дополнение "Победители и побежденные" будет доступно для PC и Xbox, и игроки могут оформить предварительный заказ с 15% скидкой.