С одной стороны, он превосходит процессоры AMD и Intel в одноядерной производительности, хотя работает на более низкой тактовой частоте

Компания Qualcomm выпустила процессор Snapdragon X Elite - свой самый мощный вычислительный процессор для ПК. Он будет использоваться в ноутбуках с операционной системой Windows 11. В бенчмарк-тестах процессор показал хорошую одноядерную и многоядерную производительность.

С одной стороны, он превосходит процессоры AMD и Intel в одноядерной производительности, хотя работает на более низкой тактовой частоте. С другой стороны, он оказывается чуть медленнее процессоров AMD и Intel в многоядерной производительности.

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Ожидается, что новый процессор будет выпущен вместе с операционной системой Windows 12 от Microsoft. В целом, процессор Snapdragon X Elite получил положительные отзывы за его производительность и эффективность при низком энергопотреблении.