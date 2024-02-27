Команды из Шанхайского научно-технического университета, Пекинского университета и Шанхайского института оптики и точной механики работают над разработкой новых технологий оптического хранения данных (ODS)

Команды из Шанхайского научно-технического университета, Пекинского университета и Шанхайского института оптики и точной механики работают над разработкой новых технологий оптического хранения данных (ODS). Они пытаются создать наноразмерный трехмерный оптический диск петабитной емкости, потому что существует постоянно растущий спрос на хранение большого объема данных. Команда утверждает, что ODS - это более эффективное решение по сравнению с современными технологиями хранения данных, такими как флэш-устройства и жесткие диски.

Для достижения петабитной емкости ODS требуются инновации, включая расширение архитектуры планарной записи до трех измерений и преодоление ограничений оптического дифракционного предела. Была разработана оптическая пленка на основе фоторезиста, легированная красителем для записи данных. Ученые смогли создать ODS с емкостью до 1,6 петабит, записывая 100 слоев с обеих сторон ультратонкого одиночного диска.

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Исследователи считают, что эта технология может хранить в 24 раза больше данных, чем самые современные жесткие диски, что позволит строить экономически эффективные центры обработки данных с экзабитной емкостью.