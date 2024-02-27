Samsung Electronics и Intel объявили о сотрудничестве в рамках разработки виртуализированной сети Open RAN

Компании завершили успешное тестирование своих продуктов - будущего процессора Intel Xeon и решения vRAN 3.0 от Samsung.

В ходе тестирования были достигнуты выигрыш и снижение энергопотребления. Это является последним этапом долгосрочного сотрудничества компаний в области виртуализированных сетей. Samsung сотрудничает с каждым поколением процессоров Intel Xeon для разработки vRAN. Компании также сотрудничают в области искусственного интеллекта в радиосетях для решения таких задач, как оптимизация энергопотребления и повышение спектральной эффективности.

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Samsung продолжает разработку сетей 5G и предоставляет операторам мобильной связи решения для связи с миллионами пользователей по всему миру.