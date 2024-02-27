Клинические дисплеи ASUS серии MH внесены в список устройств класса 1 Управления по контролю за продуктами и лекарствами США

ASUS объявила, что новейшие клинические дисплеи ASUS серии MH были включены в список устройств класса 1 Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). К ним относятся 32-дюймовая 8-мегапиксельная модель MH3281A, 27-дюймовая 4-мегапиксельная MH2741A и 23,8-дюймовая MH2441A. Все три монитора предназначены для использования в радиологии, а также в системах архивирования и передачи изображений (PACS).

Все три монитора соответствуют стандарту DICOM Part 14 Grayscale Standard Display Function (GSDF) AAPM TG270, и каждый из них включает функцию калибровки по расписанию, динамическую компенсацию яркости и динамическую компенсацию DICOM для обеспечения стабильности и высокой точности медицинских изображений. Мониторы имеют антибликовое покрытие с низким коэффициентом отражения (AGLR) на панели и прошли строгие эксплуатационные испытания. Они были сертифицированы TÜV Rheinland, чтобы гарантировать отсутствие мерцания и низкий уровень излучения синего света. Эти клинические дисплеи также отвечают требованиям стандарта ISO 13485 и сертифицированы для использования в клиниках и крупных медицинских учреждениях.

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В дополнение к сертификации FDA, ASUS стремится получить маркировку CE, указывающую на соответствие нормам ЕС по медицинскому оборудованию, а также одобрение Тайваньского управления по контролю за продуктами и лекарствами (TFDA) для своих клинических дисплеев. Стремясь предоставить ряд новых решений для европейского и азиатского рынков, ASUS также активно сотрудничает с крупными медицинскими учреждениями по всему миру, пытаясь лучше понять потребности отрасли и реагировать на постоянно меняющийся рынок медицинских устройств.



