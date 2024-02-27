Цель компании - предоставить потребителям персонализированный опыт покупок и укрепить отношения с клиентами

Компания Seagate Technology объявила о запуске нового интернет-магазина прямых продаж в США. Теперь клиенты могут приобрести продукцию Seagate непосредственно на веб-сайте www.seagate.com, получив доступ к эксклюзивным акциям и поддержке, а также возможность общаться с клиентами в чате.

Цель компании - предоставить потребителям персонализированный опыт покупок и укрепить отношения с клиентами. В честь запуска магазина Seagate предлагает специальные цены, бесплатную доставку и другие акции для зарегистрированных клиентов. На данный момент доступны скидки на игровые накопители, такие как карта расширения Xbox Storage Expansion Card для Xbox Series X|S и твердотельный накопитель Game Drive PS5 NVMe SSD.

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В будущем компания планирует расширить свой интернет-магазин и на другие регионы. Для получения эксклюзивного доступа к акциям и последних новостей клиенты могут зарегистрироваться для получения электронных и SMS-уведомлений на веб-сайте компании.