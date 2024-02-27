SD-карта Canvas React Plus V60 поддерживается пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой со стороны Kingston

Kingston Digital анонсировала поставки SD-карты Canvas React Plus V60, предназначенной для любителей фотографии UHS-II. Карта обеспечивает скорость записи до 150 МБ/с, что позволяет делать четкие снимки и снимать видео в формате 4K Ultra HD без задержек и перерывов.

Она также предлагает емкость хранения до 1 ТБ, что позволяет фотографам носить с собой все свои работы в одной карте памяти. SD-карта Canvas React Plus V60 поддерживается пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой со стороны Kingston.

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Компания представляет широкий спектр решений для хранения данных, чтобы удовлетворить потребности как обычных фотографов, так и профессиональных видеографов, по доступной цене.