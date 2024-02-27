Это решение могло быть вызвано конкуренцией от NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER

AMD расширяет доступность видеокарты Radeon RX 7900 GRE и снижает цену на RX 7700 XT. RX 7900 GRE, изначально ограниченный продукт для китайского рынка, теперь стал доступен на западных рынках, включая Европу и Северную Америку.

Это решение могло быть вызвано конкуренцией от NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER, а также большим разрывом между AMD RX 7800 XT и RX 7900 XT. Поэтому AMD решила выпустить RX 7900 GRE по цене 550 долларов.

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Карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6, 5120 потоковыми процессорами и имеет пропускную способность памяти 576 ГБ/с. Ожидается, что партнеры AMD объявят о пользовательских версиях RX 7900 GRE уже сегодня. Кроме того, AMD снизила цену на RX 7700 XT до 419 долларов.