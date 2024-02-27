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ddr22
Компания Qualcomm представила систему мобильной связи FastConnect 7900
FastConnect 7900 объединяет технологии Wi-Fi 7, Bluetooth и Ultra Wideband в одном чипе.

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Компания Qualcomm представила систему мобильной связи FastConnect 7900, которая объединяет технологии Wi-Fi 7, Bluetooth и Ultra Wideband в одном чипе. Эта система обеспечивает оптимизированную с помощью искусственного интеллекта производительность и адаптируется к условиям использования и средам для оптимизации энергопотребления, задержки и пропускной способности сети.

FastConnect 7900 также использует новый класс радиочастотных фронтальных модулей и технологию High Band Simultaneous для работы с несколькими устройствами и создания безопасной сети. Хавьер дель Прадо, вице-президент Qualcomm, отметил, что FastConnect 7900 поднимает планку и предоставляет передовые возможности Wi-Fi 7, Bluetooth и Ultra Wideband.

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Эта система предоставляет новые возможности в области искусственного интеллекта и взаимодействия с несколькими устройствами, которыми мы пользуемся.

#fastconnect
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