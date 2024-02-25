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NVIDIA создает подразделение по разработке полузаказных чипов, ориентированных на ИИ, по данным источников Reuters. Предполагается, что руководство Team Green адаптируется к требованиям ключевых клиентов, работающих с центрами обработки данных. Многие компании ищут более дешевые альтернативы или разрабатывают собственные проекты (бюджет/военная грудь позволяют) - текущая линейка графических процессоров искусственного интеллекта от NVIDIA - это просто готовые решения. Наибольший шум в индустрии вызвала компания OpenAI - ее предполагаемый сбор средств в начале 2024 года вызвал спекулятивный и вроде бы серьезный интерес со стороны известных полупроводниковых деятелей.
Похоже, что Team Green реагирует на развивающиеся рыночные тенденции - Дженсен Хуанг (CEO, президент и соучредитель) намекнул, что услуги по проектированию чипов на заказ NVIDIA находятся уже на пороге. Стивен Неллис (Stephen Nellis) - репортер Reuters, специализирующийся на новостях технологической индустрии, - выделил отдельные цитаты босса NVIDIA из готовящегося интервью: "Мы всегда открыты для этого. Обычно, после некоторого обсуждения, кастомизация может перейти в реконфигурацию системы или перекомпоновку систем". Шеф Team Green анонсировал, что его команда инженеров готова принять вызов и выполнить точные запросы: "Но если это невозможно, мы с радостью сделаем чип на заказ. И выгода для заказчика, как вы можете себе представить, действительно потрясающая. Это позволяет им расширить нашу архитектуру с помощью их ноу-хау и запатентованной информации". По слухам, подразделение NVIDIA по разработке полузаказных чипов может быть представлено в официальном качестве на конференции GTC 2024 в следующем месяце.