NVIDIA создает подразделение по разработке полузаказных чипов, ориентированных на ИИ, по данным источников Reuters

NVIDIA создает подразделение по разработке полузаказных чипов, ориентированных на ИИ, по данным источников Reuters. Предполагается, что руководство Team Green адаптируется к требованиям ключевых клиентов, работающих с центрами обработки данных. Многие компании ищут более дешевые альтернативы или разрабатывают собственные проекты (бюджет/военная грудь позволяют) - текущая линейка графических процессоров искусственного интеллекта от NVIDIA - это просто готовые решения. Наибольший шум в индустрии вызвала компания OpenAI - ее предполагаемый сбор средств в начале 2024 года вызвал спекулятивный и вроде бы серьезный интерес со стороны известных полупроводниковых деятелей.

Похоже, что Team Green реагирует на развивающиеся рыночные тенденции - Дженсен Хуанг (CEO, президент и соучредитель) намекнул, что услуги по проектированию чипов на заказ NVIDIA находятся уже на пороге. Стивен Неллис (Stephen Nellis) - репортер Reuters, специализирующийся на новостях технологической индустрии, - выделил отдельные цитаты босса NVIDIA из готовящегося интервью: "Мы всегда открыты для этого. Обычно, после некоторого обсуждения, кастомизация может перейти в реконфигурацию системы или перекомпоновку систем". Шеф Team Green анонсировал, что его команда инженеров готова принять вызов и выполнить точные запросы: "Но если это невозможно, мы с радостью сделаем чип на заказ. И выгода для заказчика, как вы можете себе представить, действительно потрясающая. Это позволяет им расширить нашу архитектуру с помощью их ноу-хау и запатентованной информации". По слухам, подразделение NVIDIA по разработке полузаказных чипов может быть представлено в официальном качестве на конференции GTC 2024 в следующем месяце.